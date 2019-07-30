Мостовой: «Спартак» потеряет с уходом Фернандо, но незаменимых нет

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника красно-белых Лукаса Фернандо в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».



«Наверняка сам Фернандо хотел уйти в Китай, ведь там предложили хороший контракт. Может, и для «Спартака» это выгодное предложение. Учитывая нынешнюю игру «Спартака», клуб потеряет с уходом бразильца. Но незаменимых людей не бывает, если это не Месси и Роналду. Раз его продали, значит кого-то «Спартак» приобретёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо Очень выгодная сделка.