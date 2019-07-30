Карасёв извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасёв высказался о своей работе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит» (0:2), который состоялся 28 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге.



«В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», — приводит слова Карасёва «Спорт-экспресс».



Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров на конференции по итогам тура выразил мнение, что Карасёв допустил две ключевые ошибки, назначив пенальти в ворота «Оренбурга» и не став наказывать «Зенит» одиннадцатиметровым ударом. За данные ошибки Сергею была снижена оценка.

Егоров: пенальти в ворота «Зенита» был, в ворота «Оренбурга» — нет. Судья ошибся