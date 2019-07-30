Егоров: пенальти в ворота «Зенита» был, в ворота «Оренбурга» — нет. Судья ошибся

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе судьи Сергея Карасёва в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Зенит» (0:2), а также рассказал об итогах заседания экспертно-судейской комиссии по итогам встречи 2-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:2).



«Момент с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»: Карасёв ошибся, это не игра рукой, надо было продолжить игру. На Барриосе надо было назначить пенальти. Сергею снижена оценка за эти две ключевые ошибки. Если «Оренбург» напишет письмо, то передадим документы в экспертную комиссию.



Состоялась экспертно-судейская комиссия по обращению «Ростова» по игре со «Спартаком». Решение комиссии: было обращение насчёт моментов на 13-й минуте (падение Норманна), на 25-й минуте (пенальти «Ростову», фолы Фернандо и Бакаева). На 13-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти. На 25-й минуте арбитр правильно назначил пенальти «Ростову». На 60-й минуте арбитр должен был назначить пенальти «Спартаку» за фол Фернандо, и на 86-й минуте Бакаеву должны были показать вторую жёлтую карточку. Будет ли отстранение? Это внутреннее дело департамента, «Ростов» не просил отстранить», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Зенит» выиграл благодаря голу на 11-й секунде. Но это не рекорд Азмун забил быстрый мяч, а у Дзюбы уже два гола и две голевые передачи в трёх турах.