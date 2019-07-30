Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

«Привет всем болельщикам „Спартака“! Просто хочу сказать спасибо за все три года, которые я провёл здесь. Конечно, для меня это непростой момент. „Спартак“ стал для меня семьёй, поэтому сейчас трудно прощаться. Хочу поблагодарить за всё, потому что время, проведённое здесь, было прекрасным. Теперь буду ещё одним болельщиком этого клуба. Вперёд, „Спартак“!» — сказал Фернандо в обращении, опубликованном в «Инстаграме».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

Фернандо в Китае. Почему от этого трансфера становится грустно
За что мы любили и ненавидели Фернандо.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент