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Скалони будет тренировать сборную Аргентины в матчах отбора ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Скалони будет тренировать сборную Аргентины в матчах отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Исполнительный комитет аргентинской ассоциации футбола оставил Лионеля Скалони на посту главного тренера национальной сборной.

Скалони будет тренировать сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Контракт Скалони со сборной истекает в конце 2019 года, но в ближайшее время соглашение будет пролонгировано.

41-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством аргентинская национальная команда дошла до полуфинала Кубка Америки — 2019, где проиграла сборной Бразилии (0:2). В матче за 3-е место аргентинцы со счётом 2:1 обыграли команду Чили.

В отборочной стадии ЧМ-2022 в Южной Америке примут участие 10 сборных. Они проведут двукруговой турнир. Четыре сборные попадут в финальную часть мирового первенства напрямую, ещё одна сыграет в стыковых матчах с командой из другой конфедерации.

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