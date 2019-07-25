Месси может быть отстранён от игр за сборную Аргентины на срок от 2 до 6 месяцев
Капитан «Барселоны» Лионель Месси может быть отстранён от игр за сборную Аргентины на срок от двух до шести месяцев, сообщает TyC Sports.
По информации источника, такое наказание 32-летний нападающий может понести за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Решение по делу футболиста будет принято КОНМЕБОЛ на следующей неделе.
Ранее Месси получил наказание от КОНМЕБОЛ за своё удаление в матче за третье место Кубка Америки с Чили. Футболист получил 1-матчевую дисквалификацию и штраф в размере $ 1,5 тыс.
Напомним, после проигранного полуфинала Кубка Америки сборной Бразилии (0:2) Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Позже аргентинец принёс организации извинения за свои слова.
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