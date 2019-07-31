Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие Гарета Бэйла в заявке мадридской команды на матч с «Тоттенхэм Хотспур», закончившегося поражением испанского клуба со счётом 0:1 в рамках Audi Cup.



«Бэйл не поехал, потому что он был не в форме. Мы консультировались с врачами, ему лучше было остаться в Мадриде. Он остался и тренируется там. Это было совместное решение между игроком, медицинским персоналом и тренером», – приводит слова Зидана BBC.

В матче 1/2 финала Audi Cup на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена» «Тоттенхэм» обыграл «Реал» и вышел в финал, где сыграет с победителем матча «Бавария» — «Фенербахче». Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий «шпор» Гарри Кейн.