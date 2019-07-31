Мусса Дембеле останется в «Лионе»

Главный тренер «Лион» Силвиньо заявил, что нападающий французской команды Мусса Дембеле не покинет клуб в текущее трансферное окно.



«Дембеле никуда не уходит. Это трансферное окно для нас закрыто», – приводит слова Силвиньо L'Equipe.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Дембеле € 40 млн. Также игроком интересовалась «Барселона».



В завершившемся сезоне Дембеле сыграл 52 матча на клубном уровне. В активе футболиста 23 забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 27 млн. Ранее Дембеле выступал также за «Фулхэм» и «Селтик». Прошлым летом клуб из Глазго продал нападающего «Лиону» за € 22 млн.

«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн