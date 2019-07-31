Малком отклонил предложение «Эвертона», бразилец перейдёт в «Зенит»

«Эвертон» предпринял попытку перехватить у «Зенита» вингера «Барселоны» Малкома, сообщает Sport.es.
По информации источника, «ириски» сделали предложение каталонскому клубу о покупке 22-летнего бразильца. Однако сам футболист отказался переходить в «Эвертон», так как уже согласовал условия личного контракта с «Зенитом», которые в финансовом плане выглядят более выгодными, нежели заявка ливерпульского клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 22-летнему Малкому зарплату в размере € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- 31 июля 2019
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20
-
06:54
-
05:51
-
05:14
-
04:37
-
04:14
-
03:18
-
03:06
-
02:38
-
02:30
-
02:03
-
01:25
-
00:52
-
00:28
-
00:15
-
00:03
- 30 июля 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:36