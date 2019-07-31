Малком отклонил предложение «Эвертона», бразилец перейдёт в «Зенит»

«Эвертон» предпринял попытку перехватить у «Зенита» вингера «Барселоны» Малкома, сообщает Sport.es.

По информации источника, «ириски» сделали предложение каталонскому клубу о покупке 22-летнего бразильца. Однако сам футболист отказался переходить в «Эвертон», так как уже согласовал условия личного контракта с «Зенитом», которые в финансовом плане выглядят более выгодными, нежели заявка ливерпульского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 22-летнему Малкому зарплату в размере € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.