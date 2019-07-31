Ковач принёс извинения «Манчестер Сити» за слова о трансфере Зане

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач извинился перед «Манчестер Сити» за свои слова о возможном переходе вингера «горожан» Лероя Зане в стан чемпиона Германии. Ранее хорватский специалист выразил уверенность в скором переходе футболиста в мюнхенский клуб.
«Я разговаривал с Гвардиолой и извинился перед ним. Я знаю, что у Зане есть действующий контракт с „Манчестер Сити“, поэтому я также хочу извиниться перед клубом. В следующий раз я вовремя нажму на тормоз», — приводит слова Ковача AS.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.
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