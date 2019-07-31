Фанаты готовят иск на € 50 млн из-за неучастия Роналду в товарищеском матче

Южнокорейские фанаты требуют получить финансовую компенсацию после того, как нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду так и не вышел на поле во время товарищеского матча против сборной звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле. По условия проведения этой игры, португалец должен был сыграть 45 минут, но так и остался на скамейке запасных.



Некоторые болельщики обратились в юридическую фирму и готовят иск на общую сумму в размере € 50 млн, сообщает BBC. Ранее в СМИ сообщалось, что организаторы товарищеского матча также могут подать в суд на итальянский клуб.

В итоге матч «Ювентуса» и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги завершился вничью — 3:3. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участия Роналду.