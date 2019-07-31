Стал известен бюджет фильма о Льве Яшине

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал о фильме, который снимался в честь легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.
«Мы были рады поддержать этот проект. Очень осторожно и бережно относились к фактам из жизни Льва Яшина. Надеемся, что этот фильм станет ещё одним серьёзным фундаментом для укрепления спорта в нашей стране», — передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Олег Капанец, продюсер картины, рассказал о съёмках фильма и раскрыл общий бюджет картины.
«Когда эта идея возникла в 2013 году, вопрос решился быстро – фигура Льва Яшина для «Динамо» имеет огромное значение. Очень приятно делать кино не про назначенного героя, а про народного любимца – это интересно и ответственно. Не могу не упомянуть Алишера Усманова, который быстро откликнулся на нашу инициативу и помог. Валентина Яшина изначально была против создания фильма — до того, как мы привлекли её к работе над сценарием. Когда спросили, кого бы она хотела видеть на её роли, она сказала: «Пусть будет курносенькая». Так мы выбрали Юлию Хлынину.
Государственная поддержка составила 60 млн рублей. Фильм планируем выпустить в прокат недалеко от юбилея Льва Яшина, который будет 22 октября. Снимали в России. В Чили мы не поехали, хотя думали про это, но подсчитали, что можем вернуться без багажа. Поэтому снимали в Болгарии, Лондоне и Париже. Общий бюджет картины 360 млн рублей — это небольшие деньги для исторического кино такого формата", — сказал Капанец.
- 31 июля 2019
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