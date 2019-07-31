Жоаозиньо рассказал, чем отличается русское мышление от остальных

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал, насколько он чувствует себя россиянином, живя России с 2011 года.

«Не на 100%, скорее на 50%. Но я уже во многом мыслю как россиянин. Всё-таки восемь с половиной лет живу здесь. Чем отличается русское мышление? Скажу так: здесь народ больше бьётся за своё. Более целеустремлённый. Россия — страна, которая не зависит от других государств. Вот и люди здесь стараются быть независимыми ни от кого. Тут ничего не приходит в руки само по себе. Просто так 1000 рублей никто не даст — нужно заработать.



Это понял спустя год жизни в Краснодаре. В Болгарии народ чем-то похож. Поначалу кажется, что люди закрытые из-за климата. Но это восприятие тех, кто пробыл в России неделю и уехал. Если дольше пожить, пообщаться с людьми, то народ раскрывается, зовёт в гости. Сначала нужно время на знакомство, а когда ты зарабатываешь доверие, то к тебе относятся соответствующе», — цитирует хавбека VTBRussia.