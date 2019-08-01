Защитник «Нефтчи»: думаю, второй матч с «Арсеналом» будет похож на первый

Защитник бакинского «Нефтчи» Кирилл Петров поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом». Напомним, первая игра завершилась поражением российской команды со счётом 0:1.

«Атмосфера в Туле супер. Поддержка болельщиков не давила на нас. Наоборот, было приятно видеть полный стадион. Мы же играем для зрителей. Если бы их не было на трибунах, то, возможно, и нам бы не удалось добиться такого результата. В Баку же арена поменьше, и на игры чемпионата людей ходит не так много. Но надеюсь, что на ответную игру с «Арсеналом» придёт полный стадион. Думаю, второй матч будет похож на первый. Нам не надо думать о преимуществе. Выйдем на поле так, как будто первый матч закончился со счётом 0:0», — приводят слова Петрова «Известия».

Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» сегодня, 1 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).