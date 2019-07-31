Черевченко: «Нефтчи» привычнее такая погода, но ссылаться на жару не собираемся

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи». Напомним, первая игра завершилась поражением тульской команды со счётом 0:1.



«Серьезных проблем нет. После каждой игры есть какие-то вопросы, но они разрешимы. Никаких потерь у нас нет, все живы-здоровы. Думаю, температура всегда оказывает воздействие на темп игры. Но ссылаться на жару мы не собираемся. Понятно, что хозяева более привычные к такой погоде, но ничего страшного в этом не вижу. Все будет нормально.



Если не пройдем «Нефтчи», трагедии не будет. Жизнь продолжается. В футболе все бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, неприятно. Особенно уступать дома. Но это надо пережить. Как говорил хороший английский тренер, не буду называть фамилию, если из каждого поражения делать трагедию — меня хватило бы на один год», — приводит слова Черевченко официальный сайт «Арсенала».

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