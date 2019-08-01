Зидан отреагировал на игру Бэйла в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Гарет Бэйл во время матча 1/2 финала Audi Cup «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) проводил время за игрой в гольф.

30 июля 30-летний футболист отправился в город Боадилья-дель-Монте для того, чтобы сыграть в гольф. В это же время «сливочные» встречались с его бывшим клубом.

«Я здесь со своими игроками. Я не собираюсь отчитывать его или запрещать что-то делать. Он достаточно взрослый, чтобы делать то, что он хочет. Это его личная жизнь, это не то, что я осуждаю. Думаю, что он хорошо тренировался. Посмотрим, что произойдёт, когда я вернусь в Мадрид», — цитирует Зидана Daily Mail.

Ранее Зидан сообщил, что Бэйл не отправился с командой в Германию для участия в турнире Audi Cup, так как находится не в форме. Наставник «Королевского клуба» выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже несмотря на то что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.