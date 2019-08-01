Фонсека: Джеко с нами, он игрок «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Эдина Джеко в «Интер».
«Джеко здесь с нами, он наш игрок. Я могу сказать, что он работал очень хорошо, не заметил никаких признаков того, что он далёк от нас. У нас есть два форварда, Джеко и Патрик Шик, поэтому приоритетом на трансферном рынке должно быть подписание центрального защитника.
Я ещё не полностью удовлетворен состоянием команды, но мы находимся на ранней стадии процесса отлаживания игры», — приводит слова Фонсеки Football Italia.
33-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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