Гилерме: «Локомотив» — семья, «Спартак» — противник

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» в летнее межсезонье.



«Это правда, что у меня было предложение от «Спартака». Они отправляли какое-то предложение в клуб. Был ли я готов его рассмотреть? Сложное решение. Я уже 15 лет в «Локомотиве». Для меня это родная команда, а «Спартак» — противник. Что касается слухов в СМИ, что я уже почти подписал с ними контракт, это «бла-бла-бла». Много чего говорили! Будто бы у меня зарплата 3 млн, а я хочу 5. Всё это неправда!



Моя фраза о том, что я никогда не перейду в «Спартак»? Конечно, было волнительно за те слова. Я же дал слово и должен отвечать за него. «Локомотив» для меня – семья. У меня очень хорошие отношения с людьми, которые здесь работают. Хочу играть здесь до окончания карьеры. Но не всё зависит от меня, это жизнь», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

«Спартак» давал больше». Гилерме рассказал, как всё было с его контрактом Он не устаёт повторять, что мечтает закончить в «Локо».