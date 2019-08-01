Гилерме: у меня были предложения не только из России, но и из Европы

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о переговорах с «железнодорожниками» о продлении контракта, а также о предложениях от зарубежных клубов.
«Было ли волнение, что не подпишу контракт с «Локомотивом»? И было, и не было. Но был уверен, что в конце концов переговоры закончатся успешно. В любом случае у меня был контракт до декабря, поэтому я должен был быть готов к работе. Когда выходишь на поле, о контракте не думаешь.
Предложения были не только в России, но и в Европе. Из Турции, Испании, Италии — команды среднего уровня. Но моим приоритетом было остаться здесь. Я в России давно, играю неплохо. Всегда говорил и буду говорить, что моя мечта – закончить карьеру в «Локомотиве», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 1 августа 2019
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