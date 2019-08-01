Бывший спортивный директор «Локомотива» предупредил Шюррле

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, комментируя переход полузащитника Андреа Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды, предупредил, с чем футболист столкнётся в России.
«Андре должен быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в этой лиге, но с таким потенциалом, который у него есть, это возможно. Андре должен адаптироваться к большим расстояниям и различным климатическим условиям», — цитирует Штоффельсхауса Deutschen Presse-Agentur.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.
- 1 августа 2019
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