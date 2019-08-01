«Астон Вилла» усилилась вратарём сборной Англии

«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря «Бёрнли» Тома Хитона.



Продолжительность контракта «вилланов» с 33-летним футболистом и условия его трансфера не разглашаются.



«Я очень рад, что Том присоединился к нам. Он фантастическим образом проявил себя в «Бёрнли» в последние несколько лет, и его опыт и знания о Премьер-лиге будут крайне ценны для нас в этом сезоне», — заявил главный тренер команды Дин Смит.



Хитон является воспитанником «Манчестер Юнайтед», которому принадлежал с 2004 по 2010 год, не проведя за клуб ни одного матча. В этот период он успел поиграть на правах аренды за «Суиндон Таун», «Антверпен», «Кардифф Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Рочдейл» и «Уиком». Потом Том покинул «красных дьяволов» и на протяжении трёх лет выступал сначала за «Кардифф», а затем «Бристоль Сити», а в 2013 году перешёл в «Бёрнли». С 2016 года голкипер вызывается в сборную Англии.

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