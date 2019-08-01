«Локомотив» предлагал Шюррле на € 1 млн меньше, чем «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», чтобы заполучить полузащитника Андре Шюррле, «Спартак» перебил предложение «Локомотива», предложив футболисту на € 1 млн больше.
Оклад 28-летнего немца в стане красно-белых составит примерно € 3 млн в год, не считая подписного бонуса, тогда как «железнодорожники» не были готовы платить ему более € 2 млн.
До перехода Шюррле в «Спартак» игрока предлагали «Краснодару», но «быки» отказались рассматривать трансфер полузащитника.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
Шюррле проводит первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по тоннелю
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