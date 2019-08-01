Шюррле проводит первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по тоннелю

Полузащитник Андре Шюррле в настоящее время проводит первую тренировку в составе московского «Спартака». На занятии партнёры по команде прогнали немецкого футболиста по тоннелю новичка.

Видео доступно на «Чемпионате».

Накануне красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».