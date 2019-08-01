«Бавария» сделала официальное предложение «Манчестер Сити» по Зане
«Бавария» сделала официальное предложение «Манчестер Сити» по поводу перехода полузащитника «горожан» Лероя Зане в стан чемпиона Германии. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет закрыть эту сделку до начала нового сезоне в Бундеслиге.
Ранее главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность в скором переходе футболиста в мюнхенский клуб, после чего извинился перед «Манчестер Сити» за свои слова.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немецкий футболист принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.
Ковач принёс извинения «Манчестер Сити» за слова о трансфере Зане
- 1 августа 2019
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