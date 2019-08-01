«Бавария» сделала официальное предложение «Манчестер Сити» по Зане

«Бавария» сделала официальное предложение «Манчестер Сити» по поводу перехода полузащитника «горожан» Лероя Зане в стан чемпиона Германии. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет закрыть эту сделку до начала нового сезоне в Бундеслиге.

Ранее главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность в скором переходе футболиста в мюнхенский клуб, после чего извинился перед «Манчестер Сити» за свои слова.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немецкий футболист принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.