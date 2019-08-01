«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» сыграл вничью с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Алматы. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Счёт на 40-й минуте открыл защитник хозяев Раде Дугалич. На 63-й минуте он же забил второй мяч, однако сделал это в свои ворота. До конца встречи изменить счёт командам не удалось.

Интересно, что матч «Кайрат» завершал без двух игроков — Елдоса Ахметова и Гафуржана Суюмбаева: они были удалены после повторных предупреждений. Ахметов покинул поле на 55-й минуте, а Суюмбаев — на 90+6-й. Ещё одна красная карточка была предъявлена вратарю «Кайрата» Владимиру Плотникову, который следил за матчем на скамейке запасных.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Хапоэля», который и вышел в следующий раунд турнира.