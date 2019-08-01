«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» сыграл вничью с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Алматы. Итоговый счёт встречи — 1:1.
Счёт на 40-й минуте открыл защитник хозяев Раде Дугалич. На 63-й минуте он же забил второй мяч, однако сделал это в свои ворота. До конца встречи изменить счёт командам не удалось.
Интересно, что матч «Кайрат» завершал без двух игроков — Елдоса Ахметова и Гафуржана Суюмбаева: они были удалены после повторных предупреждений. Ахметов покинул поле на 55-й минуте, а Суюмбаев — на 90+6-й. Ещё одна красная карточка была предъявлена вратарю «Кайрата» Владимиру Плотникову, который следил за матчем на скамейке запасных.
Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Хапоэля», который и вышел в следующий раунд турнира.
- 1 августа 2019
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:01