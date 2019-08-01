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«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ

«Кайрат» при 3 удалениях сыграл вничью с «Хапоэлем» в ответном матче ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат» сыграл вничью с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Алматы. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Счёт на 40-й минуте открыл защитник хозяев Раде Дугалич. На 63-й минуте он же забил второй мяч, однако сделал это в свои ворота. До конца встречи изменить счёт командам не удалось.

Интересно, что матч «Кайрат» завершал без двух игроков — Елдоса Ахметова и Гафуржана Суюмбаева: они были удалены после повторных предупреждений. Ахметов покинул поле на 55-й минуте, а Суюмбаев — на 90+6-й. Ещё одна красная карточка была предъявлена вратарю «Кайрата» Владимиру Плотникову, который следил за матчем на скамейке запасных.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Хапоэля», который и вышел в следующий раунд турнира.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 17:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1 : 1
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
1:0 – Дугалич – 40, 1:1 – Дугалич – 63 (автогол)
Удаления: Ахметов, 55, Плотников, 88, Суюмбаев, 90+6 – нет
Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в 3-й квалификационный раунд ЛЕ
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