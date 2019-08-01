Йордан Ларссон сфотографировался в форме «Спартака»

Форвард «Норрчёпинга» Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака».

Фото доступно в «твиттере» третейского судьи.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Сегодня появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где, предположительно, прошёл медосмотр для «Спартака».

22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.