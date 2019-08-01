Йордан Ларссон замечен в московской клинике

Йордан Ларссон, сын главного тренера «Хельсингборга» Хенрика Ларссона, сегодня, 1 августа, был замечен в московской клинике. Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» интересуется Йорданом, который играет за «Норрчёппинг». Отмечалось, что шведский игрок в ближайшее время пройдёт медосмотр.

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22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.

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