Йордан Ларссон замечен в московской клинике
Йордан Ларссон, сын главного тренера «Хельсингборга» Хенрика Ларссона, сегодня, 1 августа, был замечен в московской клинике. Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» интересуется Йорданом, который играет за «Норрчёппинг». Отмечалось, что шведский игрок в ближайшее время пройдёт медосмотр.
Фотография доступна в «Твиттере».
22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
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