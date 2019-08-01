Чернов: после первой тренировки в «Крыльях» пацаны позвали в баню

Бывший защитник московского ЦСКА Никита Чернов рассказал, как его приняли в «Крыльях Советов». 23-летний российский футболист перешёл в клуб из Самары в летнее трансферное окно.

«Думал, будет тяжелее. Когда приходишь в новый коллектив, первые неделю-две ходишь молча. А тут нет — парни сразу начали общаться. Коллектив дружный. Только закончилась тренировка, как пацаны в баню позвали, всё мне показали. Так что все очень помогают.

Это я по ЦСКА сужу. Когда приходил новый человек, первые недели обычно тушевался. Особенно это иностранцев касается — они же только с переводчиками говорят. Или с земляками, если есть. А тут нет, сразу все тепло приняли», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.