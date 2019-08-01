Чернов: после первой тренировки в «Крыльях» пацаны позвали в баню
Бывший защитник московского ЦСКА Никита Чернов рассказал, как его приняли в «Крыльях Советов». 23-летний российский футболист перешёл в клуб из Самары в летнее трансферное окно.
«Думал, будет тяжелее. Когда приходишь в новый коллектив, первые неделю-две ходишь молча. А тут нет — парни сразу начали общаться. Коллектив дружный. Только закончилась тренировка, как пацаны в баню позвали, всё мне показали. Так что все очень помогают.
Это я по ЦСКА сужу. Когда приходил новый человек, первые недели обычно тушевался. Особенно это иностранцев касается — они же только с переводчиками говорят. Или с земляками, если есть. А тут нет, сразу все тепло приняли», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
«Нафантазировал, что всю жизнь буду в ЦСКА. Но обид на клуб нет»
Защитник Никита Чернов – о непростом времени и переходе в «Крылья Советов».
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