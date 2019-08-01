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Чернов: чуть слезу не пустил, когда прощался с ЦСКА

Чернов: чуть слезу не пустил, когда прощался с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший Защитник московского ЦСКА Никита Чернов, перешедший в это летнее трансферное окно в самарские «Крылья Советов», сказал, что не держит обид на «армейский» клуб.

«Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно — всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался. Сидели дружно, болтали обо всём, в том числе о переходе. Ребята сказали, что в уходе нет ничего страшного, ведь без разницы, где играть, главное — играть», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

В минувшем сезоне Никита помог ЦСКА в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов 23-летний защитник провёл 5 встреч.

«Нафантазировал, что всю жизнь буду в ЦСКА. Но обид на клуб нет»
Защитник Никита Чернов – о непростом времени и переходе в «Крылья Советов».
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