Чернов: чуть слезу не пустил, когда прощался с ЦСКА

Бывший Защитник московского ЦСКА Никита Чернов, перешедший в это летнее трансферное окно в самарские «Крылья Советов», сказал, что не держит обид на «армейский» клуб.
«Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно — всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался. Сидели дружно, болтали обо всём, в том числе о переходе. Ребята сказали, что в уходе нет ничего страшного, ведь без разницы, где играть, главное — играть», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В минувшем сезоне Никита помог ЦСКА в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов 23-летний защитник провёл 5 встреч.
- 1 августа 2019
-
23:04
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14