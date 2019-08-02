Дьяков: с точки зрения развития карьеры переход в «Динамо» был ошибкой

Российский защитник Виталий Дьяков назвал ошибкой свой переход в московское «Динамо» летом 2015 года.
«Не могу сказать, что ненавижу бело-голубых. Грех жаловаться, ведь все обязательства перед мной были выполнены. Я получал вовремя зарплату, мне давали тренироваться и т. д. Но с точки зрения развития карьеры — да, наверное, переход в «Динамо» был ошибкой. Кто знал, что после товарняков в Монако с лучшими командами, сборов в лучших местах мира, буквально через две недели ты будешь ехать на автобусе полтора часа, чтобы сыграть с непонятной венгерской командой», — приводит слова Дьякова Sportbox.
Дьяков выступал за минское «Динамо» с февраля 2019 года. В сезоне-2017/18 российский футболист провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив один гол. Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.
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