Иванович: VAR должен работать с первого до последнего тура на всех матчах РПЛ

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR).
«У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате «Зенит» выиграл. Тем не менее готовимся очень серьёзно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесёт хороший результат.
Моё мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет всё честно», — приводит слова Ивановича «Матч ТВ».
Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» состоится завтра, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Петербургский «Зенит» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (6) — на 4-м месте.
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