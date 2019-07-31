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VAR будет использован на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

VAR будет использован на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, главным судьёй на этот матч был назначен Алексей Еськов из Москвы. За VAR будет отвечать арбитр Виталий Мешков из Дмитрова, а в роли его ассистента выступит рефери Алексей Матюнин из Москвы.

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Петербургский «Зенит» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (6) — на 4-м месте.

Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 4-м туре РПЛ
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