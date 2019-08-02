«Ливерпуль» продал свою тренировочную базу, что вызвало ярость среди фанатов

«Ливерпуль» завершил сделку по продаже своей тренировочной базы в Мелвуде, где команда находилась более 60 лет. Ранее клуб принял решение перевезти основную команду в Киркби, где в настоящее время находится академия, чтобы все футболисты могли заниматься в одном месте.

Новый объект в настоящее время активно строится для первой команды, и «Ливерпуль» переедет туда до начала сезона-2020/21. Часть расходов на объект будет выделено от продажи старой базы, стоимость которой оценивается в £ 10 млн. Однако среди местных жителей это решение вызвало ярость и большое разочарование. Группа фанатов под названием «Спасите Мелвуд» выступила против планов «Ливерпуля», и они устроили акции протеста за пределами тренировочной базы, но их усилия оказались тщетными.

«Сегодняшний день знаменует собой ещё одну веху в этом чрезвычайно важном и амбициозном проекте. С тяжёлым сердцем мы объявляем о продаже базы в Мелвуде, сыгравшей столь значительную роль в истории клуба. Но это место не в состоянии реализовать амбиции клуба в качестве нового первоклассного учебного центра», — цитирует Daily Mail Энди Хьюза, исполнительного директора по операциям и финансам клуба.