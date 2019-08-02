«Ливерпуль» продал свою тренировочную базу, что вызвало ярость среди фанатов

«Ливерпуль» завершил сделку по продаже своей тренировочной базы в Мелвуде, где команда находилась более 60 лет. Ранее клуб принял решение перевезти основную команду в Киркби, где в настоящее время находится академия, чтобы все футболисты могли заниматься в одном месте.
Новый объект в настоящее время активно строится для первой команды, и «Ливерпуль» переедет туда до начала сезона-2020/21. Часть расходов на объект будет выделено от продажи старой базы, стоимость которой оценивается в £ 10 млн. Однако среди местных жителей это решение вызвало ярость и большое разочарование. Группа фанатов под названием «Спасите Мелвуд» выступила против планов «Ливерпуля», и они устроили акции протеста за пределами тренировочной базы, но их усилия оказались тщетными.
«Сегодняшний день знаменует собой ещё одну веху в этом чрезвычайно важном и амбициозном проекте. С тяжёлым сердцем мы объявляем о продаже базы в Мелвуде, сыгравшей столь значительную роль в истории клуба. Но это место не в состоянии реализовать амбиции клуба в качестве нового первоклассного учебного центра», — цитирует Daily Mail Энди Хьюза, исполнительного директора по операциям и финансам клуба.
- 2 августа 2019
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
07:56
-
07:48
-
06:56
-
06:46
-
06:36
-
06:00
-
05:32
-
04:59
-
04:45
-
04:34
-
03:59
-
03:27
-
02:51
-
02:36
-
01:59
-
01:44
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46