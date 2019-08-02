«Спартак» анонсировал трансфер Йордана Ларссона

Московский «Спартак» в своём «твиттере» анонсировал переход нападающего «Норрчёпинга» Йордана Ларссона.
Красно-белые опубликовали короткий видеоролик, в котором после фрагмента со звездой баскетбола Майклом Джорданом показывается нанесение на футболку клуба 23-го номера, под которым он выступал.
Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для «Спартака».
22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
- 2 августа 2019
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