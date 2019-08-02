Ларссон уже в форме «Спартака», Тиль попрощался с одноклубниками

Тиль обнял партнёров по «АЗ» после замены, он близок к переходу в «Спартак» (видео)
Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль трогательно обнял партнёров по команде после замены в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном» (3:0).
Перед уходом с поля 21-летний хавбек обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
В матче с «Хеккеном» Тиль отметился голом и результативной передачей. Он помог команде выйти в следующий раунд Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.
«Арсенал» Т потерпел разгром в матче с «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы азербайджанский клуб «Нефтчи» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Баку на «Баксель Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. На 89-й минуте форвард Дарио да Силва увеличил преимущество клуба из Баку, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник Мамаду Мбодж.
В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.
Йордан Ларссон сфотографировался в форме «Спартака»
Форвард «Норрчёпинга» Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака».
Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Сегодня появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где, предположительно, прошёл медосмотр для «Спартака».
Фанат выбрил футболку «Атлетико Минейро» на теле (фото)
Болельщик «Атлетико Минейро» по имени Гильерме Пиментел удивил своим видом на ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка, в котором его любимая команда встречалась с «Ботафого» (2:0).
25-летний инженер привлёк внимание к собственной персоне на игре тем, что выбрил на теле вертикальные полосы, имитирующие форму команды из Белу-Оризонти.
Болельщик уже успел прокомментировать свой поступок. «В Белу-Оризонти я учусь. У меня появилась возможность сходить на игру, и я сказал: „Поехали!“. Но у меня не было футболки. Я не знал, что делать, поэтому решил сделать собственную футболку. Только не предполагал, что это вызовет такой огромный резонанс.
Делаю это уже не впервые. На семейной вечеринке я выстриг букву S, как у Супермена. Была костюмированная вечеринка", — цитирует Пиментела Globo Esporte.
Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»
В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».
Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.
«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из „Лилля“. Сегодня, 1 августа, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером «19», — сказано в сообщении лондонского клуба.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших ключевых задач в текущее трансферное окно, и я рад, что он присоединяется к нам. Он добавит скорости, силы и креативности, что позволит команде больше забивать».
Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»
Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, ныне имеющий статус свободного агента, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своём «твиттере» Transfer Merkezi.
Согласно информации источника, 29-летний вратарь уже прошёл медицинское обследование в турецком клубе. В ближайшее время он подпишет с «Газиантепспором» контракт сроком на два года.
Последним клубом Лодыгина был «Зенит». В стан сине-бело-голубых он перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба он провёл два матча в греческой Суперлиге, в которых пропустил один гол.
«Локомотив» предлагал Шюррле на € 1 млн меньше, чем «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», чтобы заполучить полузащитника Андре Шюррле, «Спартак» перебил предложение «Локомотива», предложив футболисту на € 1 млн больше.
Оклад 28-летнего немца в стане красно-белых составит примерно € 3 млн в год, не считая подписного бонуса, тогда как «железнодорожники» не были готовы платить ему более € 2 млн.
До перехода Шюррле в «Спартак» игрока предлагали «Краснодару», но «быки» отказались рассматривать трансфер полузащитника.
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