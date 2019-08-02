Ларссон уже в форме «Спартака», Тиль попрощался с одноклубниками

Красно-белые усиляются. Будущие трансферы «Спартака», вылет «Арсенала» из Лиги Европы и видео из Ростова — в футбольном обзоре четверга.

Тиль обнял партнёров по «АЗ» после замены, он близок к переходу в «Спартак» (видео)



Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль трогательно обнял партнёров по команде после замены в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном» (3:0).



Перед уходом с поля 21-летний хавбек обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.

В матче с «Хеккеном» Тиль отметился голом и результативной передачей. Он помог команде выйти в следующий раунд Лиги Европы.



Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.

Тиль очень хочет в «Спартак». Ради трансфера идёт на конфликт с клубом Как же непросто красно-белым найти нового плеймейкера!

«Арсенал» Т потерпел разгром в матче с «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы



В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы азербайджанский клуб «Нефтчи» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Баку на «Баксель Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. На 89-й минуте форвард Дарио да Силва увеличил преимущество клуба из Баку, реализовав пенальти. В компенсированное время отличился защитник Мамаду Мбодж.



В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.

Сразу минус один. «Арсенал» покинул Лигу Европы без очков и голов Общий счёт противостояния с «Нефтчи» — 0:4.

Йордан Ларссон сфотографировался в форме «Спартака»



Форвард «Норрчёпинга» Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака».



Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Сегодня появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где, предположительно, прошёл медосмотр для «Спартака».

Сын Ларссона едет в Россию! Фанаты чуть не побили его за плохую игру Кажется, «Спартак» делает ставку на звёздные гены. С Хаджи-младшим не сложилось, а вот сын Хенрика Ларссона едет в Россию.

Фанат выбрил футболку «Атлетико Минейро» на теле (фото)

Болельщик «Атлетико Минейро» по имени Гильерме Пиментел удивил своим видом на ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка, в котором его любимая команда встречалась с «Ботафого» (2:0).



25-летний инженер привлёк внимание к собственной персоне на игре тем, что выбрил на теле вертикальные полосы, имитирующие форму команды из Белу-Оризонти.

Болельщик уже успел прокомментировать свой поступок. «В Белу-Оризонти я учусь. У меня появилась возможность сходить на игру, и я сказал: „Поехали!“. Но у меня не было футболки. Я не знал, что делать, поэтому решил сделать собственную футболку. Только не предполагал, что это вызовет такой огромный резонанс.



Делаю это уже не впервые. На семейной вечеринке я выстриг букву S, как у Супермена. Была костюмированная вечеринка", — цитирует Пиментела Globo Esporte.

Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»



В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».



Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.

ОМОН здесь власть. Избиение в Ростове – символ России Ну что, хоть кто-то вступится за фанатов «Спартака»?

«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба



Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.



«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из „Лилля“. Сегодня, 1 августа, 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером «19», — сказано в сообщении лондонского клуба.



Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших ключевых задач в текущее трансферное окно, и я рад, что он присоединяется к нам. Он добавит скорости, силы и креативности, что позволит команде больше забивать».

«Арсенал» проваливает трансферное окно. Это может стоить им места в топ-6 АПЛ Ставить сейчас задачу попасть в зону Лиги чемпионов через сезон – просто неадекватно.

Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»



Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, ныне имеющий статус свободного агента, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своём «твиттере» Transfer Merkezi.

Согласно информации источника, 29-летний вратарь уже прошёл медицинское обследование в турецком клубе. В ближайшее время он подпишет с «Газиантепспором» контракт сроком на два года.



Последним клубом Лодыгина был «Зенит». В стан сине-бело-голубых он перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба он провёл два матча в греческой Суперлиге, в которых пропустил один гол.

Лодыгин дебютировал за «Олимпиакос». Не стоило Это был не его день.

«Локомотив» предлагал Шюррле на € 1 млн меньше, чем «Спартак»



Как стало известно «Чемпионату», чтобы заполучить полузащитника Андре Шюррле, «Спартак» перебил предложение «Локомотива», предложив футболисту на € 1 млн больше.



Оклад 28-летнего немца в стане красно-белых составит примерно € 3 млн в год, не считая подписного бонуса, тогда как «железнодорожники» не были готовы платить ему более € 2 млн.



До перехода Шюррле в «Спартак» игрока предлагали «Краснодару», но «быки» отказались рассматривать трансфер полузащитника.