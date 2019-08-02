Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».



«Понимаем, что у „Спартака“ изменения глобальные могут быть. Кто будет играть у них? Предполагаем, в принципе. Прежде всего нужно отталкиваться от своей игры. Не знаю, смогут ли они заявить Шюррле. Не об этом должны думать. „Динамо“ думает не об этом, а о подготовке к предстоящей игре», – сказал Хохлов в интервью клубному телевидению.

Завтра, 3 августа, «Спартак» и «Динамо» сыграют в рамках 4-го тура Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».