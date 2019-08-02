Шуньич: «Спартак» всегда очень силён, но «Динамо» способно с ним побороться

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями дерби со «Спартаком».

«Впереди у нас самый большой матч — дерби со «Спартаком». Они всегда очень сильны, но мы способны с ними побороться. Думаю, будет очень интересная встреча, постараемся забрать одно очко или три. В составе «Спартака» произошло много изменений, но, возможно, команда будет выглядеть на поле даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нравятся новые игроки, которые пришли в «Спартак»: Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев. Они здорово смотрелись, когда выступали в других клубах. Посмотрим, что у них получится в «Спартаке», где давление гораздо выше. Со временем всё станет понятно», — приводят слова Шуньича «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голы забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко. Эта победа стала первой для «Динамо» на обновлённом домашнем стадионе в текущем сезоне РПЛ. Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со «Спартаком» 3 августа, начало — в 19:00 мск.