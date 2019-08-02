Й. Ларссон рассказал, чем его впечатлил «Спартак»
Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан красно-белых.
«Я впечатлён. Всё на высшем уровне, профессионально. Клубный музей — один из лучших, что я видел в жизни. Арена обалденная, очень большая. Думаю, будет круто здесь сыграть! Что уже знаю о красно-белых? Это крупнейший клуб России, самый титулованный. Да и за пределами России «Спартак» тоже очень хорошо знают.
Майкл Джордан — один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал: «Почему бы нет?». Интересно попробовать что-то новое. Умею ли прыгать так же высоко? Думаю, в мире вообще мало людей, способных повторить подобное», — цитирует шведа пресс-служба «Спартака».
Й. Ларссон — «Норрчёпингу»: надеюсь, мы скоро увидимся в Европе
- 2 августа 2019
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