Ходорковский предложил помощь пострадавшим от ОМОНа фанатам «Спартака»

Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» и политический деятель Михаил Ходорковский в своём «твиттере» выразил готовность помочь болельщикам московского «Спартака», пострадавшим в ходе инцидента в Ростове-на-Дону.
«Готов помочь с адвокатом пострадавшим от этих уродов. За такие «тренировки» надо гнать поганой метлой и организаторов, и исполнителей», — говорится в сообщении Ходорковского.
Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2). Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали применять к болельщикам физическую силу.
- 2 августа 2019
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