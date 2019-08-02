Ходорковский предложил помощь пострадавшим от ОМОНа фанатам «Спартака»

Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» и политический деятель Михаил Ходорковский в своём «твиттере» выразил готовность помочь болельщикам московского «Спартака», пострадавшим в ходе инцидента в Ростове-на-Дону.



«Готов помочь с адвокатом пострадавшим от этих уродов. За такие «тренировки» надо гнать поганой метлой и организаторов, и исполнителей», — говорится в сообщении Ходорковского.



Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2). Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали применять к болельщикам физическую силу.

ОМОН здесь власть. Избиение в Ростове – символ России Ну что, хоть кто-то вступится за фанатов «Спартака»?