Стадион «Ростова» избежал дисквалификации за инцидент с фанатами «Спартака»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по итогам рассмотрения инцидента после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак» (2:2).
Как стало известно «Чемпионату», домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча. Также клуб был наказан штрафом в размере 650 тыс. рублей.
Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2). Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали применять к болельщикам физическую силу.
- 2 августа 2019
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