Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Осуждённые по делу о драках в центре Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.



«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — цитирует собеседника агентства агентство городских новостей «Москва».



Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.



В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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