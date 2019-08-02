Фанаты выстроились в очередь за 1,5 часа до начала автограф-сессии с Шюррле

Сегодня, 2 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится автограф-сессия с новичком «Спартака» Андре Шюррле. Начало мероприятия запланировано на 19:00 мск. Несмотря на это, болельщики красно-белых пришли к стадиону за полтора часа до встречи с футболистом и создали очередь, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Очередь фанатов «Спартака» перед «Открытие Ареной» Фото : Дарья Юрко, «Чемпионат»

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.

Минувшую кампанию Андре провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. В его активе 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».