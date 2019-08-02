Фанаты выстроились в очередь за 1,5 часа до начала автограф-сессии с Шюррле

Сегодня, 2 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится автограф-сессия с новичком «Спартака» Андре Шюррле. Начало мероприятия запланировано на 19:00 мск. Несмотря на это, болельщики красно-белых пришли к стадиону за полтора часа до встречи с футболистом и создали очередь, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.
Минувшую кампанию Андре провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. В его активе 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- 2 августа 2019
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:41
-
15:23
-
15:22
-
15:11
-
15:04
-
14:41