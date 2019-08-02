Новички Шюррле и Ларссон и визит Федуна на тренировку. Лучшие фото из Тушино

Сегодня, 2 августа, в Москве на запасном поле стадиона «Открытие Арена» в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

В тренировке приняли участие новички команды нападающий Йордан Ларссон и полузащитник Андре Шюррле.

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.

Условия трансфера и контракта с Ларссоном не разглашаются. За красно-белых форвард будет выступать под номером «23».

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.