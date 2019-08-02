Шюррле — о переходе в «Спартак»: конечно, жена влияла на моё решение

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что его супруга Анна Шарипова повлияла на решение перейти в стан московского клуба.
«Я не говорю по-русски и не понимаю. Конечно, моя жена влияла на моё решение, которое я обсудил со своей семьёй. Родители моей жены из Казахстана. Она была очень рада за меня», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Напомним, «Спартак» арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
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