Й. Ларссон: готов в один день выйти на уровень отца

Нападающий Йордан Ларссон, перешедший в это летнее трансферное окно из «Норрчёпинга» в московский «Спартак», сказал, что готов достичь уровня своего отца Хенрика Ларссона, который выступал за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».
«Мне нравится менталитет Майкла Джордана и то, как он тренировался. Я не пытаюсь сравнить себя с ним и понимаю, что он был уникальным спортсменом.
Я стараюсь не сравнивать себя со своим отцом. Я ещё очень молод и начинаю свою карьеру. Я готов совершенствоваться и в один день выйти на уровень своего отца.
Отец был очень рад за меня. Он хотел, чтобы я развивался как футболист, и мы оба считали, что я принял правильное решение.
Что касается российских футболистов, я слышал о переходе Халка в «Зенит», а так же про Луиса Адриано. Имена игроков и клубов РПЛ всё равно на слуху», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 2 августа 2019
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