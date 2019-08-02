Й. Ларссон: готов в один день выйти на уровень отца

Нападающий Йордан Ларссон, перешедший в это летнее трансферное окно из «Норрчёпинга» в московский «Спартак», сказал, что готов достичь уровня своего отца Хенрика Ларссона, который выступал за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

«Мне нравится менталитет Майкла Джордана и то, как он тренировался. Я не пытаюсь сравнить себя с ним и понимаю, что он был уникальным спортсменом.

Я стараюсь не сравнивать себя со своим отцом. Я ещё очень молод и начинаю свою карьеру. Я готов совершенствоваться и в один день выйти на уровень своего отца.

Отец был очень рад за меня. Он хотел, чтобы я развивался как футболист, и мы оба считали, что я принял правильное решение.

Что касается российских футболистов, я слышал о переходе Халка в «Зенит», а так же про Луиса Адриано. Имена игроков и клубов РПЛ всё равно на слуху», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.