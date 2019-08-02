Понсе: на место ушедших в «Спартаке» пришли другие хорошие игроки

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что уже почувствовал ответственность, которая лежит на игроках в московском клубе.

«Согласен, неожиданно, что я начинал тренироваться с одними партнёрами, а сейчас они поменялись. Вроде уже сыгрался, а потом щёлк — и их уже нет. С другой стороны, на их место пришли другие хорошие игроки. У нас впереди новые цели. Надеюсь, что адаптируемся друг к другу быстро и будем давать результат.

Прежде всего задачи «Спартака» неизменны — биться до конца в каждом турнире и стараться выигрывать эти турниры. С приходом новых классных игроков, надеюсь, задачи нам будут по силам. Будем сыгрываться и от игры к игре думать только о победе», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.