Гвардиола: если Зане скажет, что хочет уйти, мы поговорим с другими клубами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вингера команды Лероя Зане, которым интересуется мюнхенская «Бавария».

«Хотим, чтобы Зане остался в «Сити». Именно поэтому клуб предложил ему контракт. Мы были близки к сделке несколько месяцев назад, но теперь ситуация изменилась.

Хочу, чтобы у меня были игроки, которые хотят быть здесь. Невозможно убедить футболиста в том, что мы хотим сделать, когда он мысленно находится в другом месте.

Игрок ничего не сказал мне. Если футболист стучит в мою дверь и говорит, что хочет уйти, тогда ладно, в таком случае мы поговорим с другими клубами», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Зане перешёл в «Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний вингер принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Лероя с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.