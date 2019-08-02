«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов обменять Модрича на бразильца
«Реал» возобновил интерес к форварду «Пари-Сен-Жермена» Неймару, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, «Королевский клуб» изучает возможности для подписания 27-летнего нападающего парижан. В возможную сделку по бразильцу «сливочные» будут готовы включить сразу нескольких игроков, в том числе полузащитника Луку Модрича.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
Ранее Неймар сообщил руководству «Пари-Сен-Жермен» о желании сменить команду.
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