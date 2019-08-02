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Неймар проигнорировал Леонардо во время его визита на тренировку «ПСЖ»

Неймар проигнорировал Леонардо во время его визита на тренировку «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

В пятницу, 2 августа, спортивный директор «Пари-Сен-Жермен» Леонардо посетил тренировку команды в Шэньчжэне, где подопечные Томаса Тухеля готовятся к матчу Суперкубка Франции с «Ренном».

Как сообщает RMC Sport, после занятия игроки парижан поочередно начали подходить к бразильскому сотруднику клуба, чтобы поздороваться. Неймар же демонстративно прошёл мимо соотечественника.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Предполагалось, что Леонардо отправится в Китай, чтобы предпринять последнюю попытку убедить 27-летнего нападающего ещё на сезон остаться на «Парк де Пренс».

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