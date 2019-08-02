«Ньюкасл» приобрёл у «Ниццы» Сент-Максимена за € 18 млн

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Ниццы» Аллана Сент-Максимена.

22-летний игрок подписал контракт с «сороками» сроком на шесть лет — до лета 2025 года. За новую команду футболист будет выступать под 10-м номером. Дебютировать за «Ньюкасл» он сможет уже в субботу, 3 августа, в товарищеской игре с «Сент-Этьеном». Сумма трансфера вингера не разглашается, однако предполагается, что она могла составить € 18 млн.

Сент-Максимен перешёл в «Ниццу» летом 2017 года из «Монако» за € 10 млн. В составе своего бывшего клуба француз сыграл 74 матча. На его счету 11 забитых мячей и 14 результативных передач. Ранее он также выступал за «Сент-Этьен», «Ганновер» и «Бастию».